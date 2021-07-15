"Не бачу кращого варіанту для Харкова": Корнієнко припустив висунення Авакова кандидатом у мери

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.



"Якби мене питали, я б точно був за", - зазначив він.

За словами Корнієнка, у даному питанні є кілька нюансів.

"На таких виборах кандидатів висувають центральний та обласний осередок партії. Тому вам з таким питанням потрібно звернутися до глави нашого обласного осередку у Харківській області Павла Сушка, він може більш компетентно це прокоментувати… А якщо говорити серйозно, я не бачу кращого варіанту для Харкова, ніж Арсен Борисович", - сказав нардеп.



За його словами, це була б остаточна крапка в питанні чи Харків - російське місто, або малоросійське.



"Це була б остаточна крапка, що Харків - українське місто. Там патріотична влада і що там керує людина, яка за 10 років точно не дала підстав сумніватися в його патріотичності. І, звичайно, господарські якості у Арсена Борисовича теж є", - зазначив Корнієнко.



Відповідаючи на уточнююче запитання, чи поставить він підпис під документом обласного осередку про висунення Авакова кандидатом в мери Харкова, він зазначив, що звичайно підтримає, якщо така пропозиція надійде.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.