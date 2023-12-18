Не бачу перспективи великого контрнаступу на 2024 рік, скоріш це буде рік оборони, - військово-політичний оглядач Коваленко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Про контрнаступ у 2024 році першим написало якесь західне видання, а потім цю інформацію вже перейняли наші журналісти й розповсюдили в інформаційному просторі. Я особисто не бачу перспективи якогось великого контрнаступу на 2024 рік, скоріш це буде рік оборони як мінімум по трьох плацдармах. Це адміністративна межа Луганської та Харківської областей, тобто це Лимано-Куп'яньска вісь, про яку ми говоримо. Також це буде Донецька область з оборонним плацдармом та Запорізька область, де ми будемо утримувати позиції, які займаємо, бо росіяни там починають посилювати тиск", - прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, єдине місце, яке може збільшити кількість звільнених територій, це може бути лівобережжя Херсонщини. Саме там може розширитися наш плацдарм.

"Але назвати це якимось великим, потужним контрнаступом не можна, це скоріш окрема спецоперація відповідних підрозділів обмеженого функціонала. Така операція дійсно є унікальною, тому що її проводять невеликі підрозділи в умовах протидії ворожому угрупованню чисельністю понад 72 тис. особового складу. Тобто це унікальний випадок, коли противника у десятки разів більше, і при цьому він не може нічого протидіяти діям наших підрозділів на тій місцевості", - підкреслив Олександр Коваленко.