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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Не бути гарматним м'ясом". Двоє примусово мобілізованих в ОРЛО завдяки ССО та блогеру здалися ЗСУ, - InformNapalm

"Не бути гарматним м'ясом". Двоє примусово мобілізованих в ОРЛО завдяки ССО та блогеру здалися ЗСУ, - InformNapalm

21 серпня, 2022 неділя
15:39
війна з Росією Примусово мобілізовані громадяни Украни здалися ЗСУ

Двоє чоловіків вийшли на зв'язок із донецьким блогером, солдатом ЗСУ Віталієм Овчаренком і наразі перебувають у безпеці далеко від лінії фронту. Наприкінці липня Овчаренко опублікував відеозвернення для примусово мобілізованих українців в ОРЛО, які не хочуть воювати

Про це повідомила Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, двоє примусово мобілізованих у так званій ЛНР громадяни України добровільно здалися українським військовим, щоб не бути "гарматним м'ясом".

"У ході ретельно спланованої спільної операції, учасники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm спільно з бійцями ССО України зустріли та доставили в безпечне місце двох громадян України, які підпали під примусову мобілізацію в "ЛНР", але прийняли правильне рішення "не бути гарматним м'ясом" для росіян", - пише InformNapalm.

Чоловіки вийшли на зв'язок із донецьким блогером, солдатом ЗСУ Віталієм Овчаренком і наразі перебувають у безпеці далеко від лінії фронту.

"Віталій узгодив з ними час і місце "зустрічі", колишні "мобіки" були евакуйовані в безпечне місце. За домовленістю, вони не будуть брати участь в бойових діях, їм наданий притулок та можливість повернутись до мирного життя далеко від лінії фронту. Можливо, невдовзі ми організуємо інтерв'ю з хлопцями", - йдеться у повідомленні.

Відеозвернення, яке наприкінці липня опубліковав відомий блогер, активіст з Донецька та військовий ЗСУ Віталій Овчаренко, принесло перший позитивний результат.

"Зараз ми бачимо, як Донбас знищується. Вас, хто не поїхав, буквально ловлять по місту, дають автомат і женуть на маразматичні атаки на позиції ЗСУ. Шахтарів, металургів, музикантів та інших донеччан. Тих, хто не хоче й не хотів воювати... Пацани, не ставайте гарматним м'ясом. Здавайтесь у полон ЗСУ і ви, через якийсь час, повернетеся до сім'ї", - йдеться у відеозверненні.

  • Для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території ОРДЛО розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, та тих, які мали "відстрочку".
  • Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях

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Україна
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
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