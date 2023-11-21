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Не дати Путіну підкорити Україну, але й не допустити поразки Росії: Чалий про стратегічну лінію США щодо війни в Україні

21 листопада, 2023 вiвторок
21:42
Війна з Росією Чалий

Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий вважає, що керована війна може призвести до дуже поганих наслідків

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"США давно вже визначилися, і їхня лінія стратегічно не міняється. По-перше, не дати Путіну й Росії підкорити Україну. Не йдеться про територіальні рамки, але є погодження про повну деокупацію України, у тому числі Крим. По-друге, не допустити неконтрольованого ходу подій у Росії.  У США побоюються доступу неконтрольованих озброєних угруповань до ядерної зброї. У США не бачать кращої ситуації найближчим часом, якщо події в Росії будуть розвиватися неконтрольовано. Тому у США не просто не бажають поразки Росії, вони своєю стратегією роблять так, щоб не допустити цієї поразки. І в цьому є велика проблема", - наголосив Чалий.

За словами дипломата, одночасно домогтися деокупації територій України і щоб не було поразки Росії - це неможливе завдання.

"Це велика помилка, що США вирішили постачанням і озброєнням збалансувати цей момент. Помилка минулого року, коли нам не надійшли в потрібному обсязі наявні озброєння. Не 31 танк Abrams Америка може поставити Україні. Америка легко може поставити 300 танків, але їх не буде з різних причин. США нам допомагають деокупувати території, але дати нам все разом, в один момент, вони не хочуть. США хочуть впливати на події. Така керована війна може призвести до дуже поганих наслідків. Але ми розуміємо, що без їхньої підтримки нам було б набагато складніше", - підкреслив Чалий.

  • Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну запевнив керівництво держави у продовженні підтримки з боку США.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що змусити Росію зупинити наступ на Україну і вивести свої війська можуть спільними закликами США та Китай.
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