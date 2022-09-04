"Не добрий ранок в Очакові": рашистами знищено декілька тисяч тон зерна
Близько 6:02 четвертого вересня російські війська завдали удари по місту Очаків Миколаївського району, було зруйновано елеватор та десятки будинків, знищено декілька тисяч тонн зерна
Про це повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков в facebook.
"В Очакові цей ранок видався зовсім не добрим, зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тон зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали, також пошкоджені десятки будинків. На щастя постраждалих немає", - повідомив він.
- Нагадаємо, 3 вересня, окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони, лунали вибухи у Вознесенську. Внаслідок обстрілів загинула 8-річна дитина, ще дві дитини й чотири дорослих отримали поранення.
- 4 вересня вночі та зранку російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаївщині і пошкодили лікувальні й навчальні заклади, готель і музей в обласному центрі, а також міста Вознесенськ і Очаків.
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