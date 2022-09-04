Про це повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков в facebook.

"В Очакові цей ранок видався зовсім не добрим, зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тон зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали, також пошкоджені десятки будинків. На щастя постраждалих немає", - повідомив він.

Нагадаємо, 3 вересня, окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони, лунали вибухи у Вознесенську. Внаслідок обстрілів загинула 8-річна дитина, ще дві дитини й чотири дорослих отримали поранення.

4 вересня вночі та зранку російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаївщині і пошкодили лікувальні й навчальні заклади, готель і музей в обласному центрі, а також міста Вознесенськ і Очаків.

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