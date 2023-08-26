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"Не думаю, що це займе цілий рік": Резніков про те, коли Україна зможе отримати ракети Taurus

26 серпня, 2023 субота
15:59
Війна з Росією ракети Taurus

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини менше ніж за рік

Про це він заявив у інтерв'ю Bild.

"Я оптиміст і бачу в майбутньому, що ми також отримаємо Taurus від Німеччини. Тому що Німеччина дійсно є серйозним партнером України у цій війні. І від цієї країни ми вже отримали багато високосучасного озброєння", - сказав Резніков.

Хочемо наголосити, що наразі Берлін відмовляється постачати цю зброю Україні.

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На питання, коли він очікує доставку, Резніков відповів: "Це справді складне питання. Але не думаю, що це займе цілий рік".

Контрнаступ ЗСУ йде за планом

Також у інтерв'ю міністр заявив, що український контрнаступ іде за планом. Він попередньо обговорювався з партнерами. 

"І всі, хто дійсно причетний до цього процесу, знають про це все. Вони знають, яка оборона противника, які смуги безпеки, де мінні поля, де танки оточені, де укріплення", - сказав Резніков.

Відповідаючи на запитання про критику з боку США, міністр оборони заявив: "Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. І знову ж таки, ніякої критики не було. Усе це неправда".

За його словами, українські захисники просувається повільно, тому що, на відміну від Росії, хочуть захистити життя людей і пощадити свою техніку: "Ми не відправимо наших солдат вперед, щоб гинути в бою без результату".

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

Нещодавно нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий.

Україна
зброя
ЗСУ
Олексій Резніков
допомога Україні
зброя для України
Контрнаступ ЗСУ
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