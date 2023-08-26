"Не думаю, що це займе цілий рік": Резніков про те, коли Україна зможе отримати ракети Taurus

Про це він заявив у інтерв'ю Bild.

"Я оптиміст і бачу в майбутньому, що ми також отримаємо Taurus від Німеччини. Тому що Німеччина дійсно є серйозним партнером України у цій війні. І від цієї країни ми вже отримали багато високосучасного озброєння", - сказав Резніков.

Хочемо наголосити, що наразі Берлін відмовляється постачати цю зброю Україні.

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На питання, коли він очікує доставку, Резніков відповів: "Це справді складне питання. Але не думаю, що це займе цілий рік".

Контрнаступ ЗСУ йде за планом

Також у інтерв'ю міністр заявив, що український контрнаступ іде за планом. Він попередньо обговорювався з партнерами.

"І всі, хто дійсно причетний до цього процесу, знають про це все. Вони знають, яка оборона противника, які смуги безпеки, де мінні поля, де танки оточені, де укріплення", - сказав Резніков.

Відповідаючи на запитання про критику з боку США, міністр оборони заявив: "Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. І знову ж таки, ніякої критики не було. Усе це неправда".

За його словами, українські захисники просувається повільно, тому що, на відміну від Росії, хочуть захистити життя людей і пощадити свою техніку: "Ми не відправимо наших солдат вперед, щоб гинути в бою без результату".

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

Нещодавно нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий.