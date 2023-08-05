Не лише Новоросійськ: Україна оголосила про загрозу російським портам у Чорному морі
Україна оголосила про військову загрозу для судноплавства шести російським портам у Чорному морі
Про це ідеться у звіті Державної служби морського та річкового транспорту.
Попередження опублікували 4 серпня на підставі даних Військово-морських сил ЗСУ. Воно діятиме до подальшого скасування.
"Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", - ідеться в повідомленні.
- Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті. Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.
- У ніч на 5 серпня в районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи, які імовірно спричинені морськими дронами. Окупаційна влада звинуватила в цьому Україну. Згодом джерела в СБУ повідомили українським ЗМІ, що Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами в районі Кримського мосту підірвала російський нафтовий танкер SIG, що перевозив паливо для окупаційних військ РФ.
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