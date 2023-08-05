Про це ідеться у звіті Державної служби морського та річкового транспорту.

Попередження опублікували 4 серпня на підставі даних Військово-морських сил ЗСУ. Воно діятиме до подальшого скасування.

"Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", - ідеться в повідомленні.