Не лізьте в аптечку дідуся, не приймайте його ліки: Найкращий бомбардир ЧС з футболу відреагував на допінговий скандал з росіянкою на Олімпіаді-2022

Про це Лінекер написав у twitter.

Таким чином, найкращий бомбардир чемпіонату світу-1986 відреагував на виправдання Валієвої, яка пояснила, що заборонений препарат потрапив до її організму через продукт, який вживав її дідусь.

"Пам'ятка спортсменам: не лізьте в аптечку дідуся, не приймайте його ліки для серця. Знаю, всі ми робили це", - написав Лінекер.

Попри позитивний допінг-тест, Камілу Валієву допустили до особистого турніру на Олімпіаді-2022 у Пекіні.



9 лютого стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої.

Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл 15-річній російській фігуристці Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту.

15 лютого у МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь.

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