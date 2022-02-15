Не лізьте в аптечку дідуся, не приймайте його ліки: Найкращий бомбардир ЧС з футболу відреагував на допінговий скандал з росіянкою на Олімпіаді-2022
Колишній футболіст збірної Англії Гарі Лінекер познущався з виправдання російської фігуристки Каміли Валієвої, яку на Олімпійських іграх впіймали на допінгу
Про це Лінекер написав у twitter.
Таким чином, найкращий бомбардир чемпіонату світу-1986 відреагував на виправдання Валієвої, яка пояснила, що заборонений препарат потрапив до її організму через продукт, який вживав її дідусь.
"Пам'ятка спортсменам: не лізьте в аптечку дідуся, не приймайте його ліки для серця. Знаю, всі ми робили це", - написав Лінекер.
Попри позитивний допінг-тест, Камілу Валієву допустили до особистого турніру на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
- 9 лютого стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої.
- Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл 15-річній російській фігуристці Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту.
- 15 лютого у МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь.
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