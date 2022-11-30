"Не можемо підтвердити, інформація закрита": Генштаб прокоментував заяву голови Єврокомісії про втрати ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ не може озвучити втрати української армії у повномасштабній війні з Росією, оскільки це закрита інформація
Про це в коментарі одному з українських ЗМІ сказав керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 30 листопада заявила про 100 тис. загиблих українських військових. На прохання прокоментувати ці цифри, Сеник відповів: "Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення".
"Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу", - додав він.
- За офіційними даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення військові РФ втратили 88 880 солдатів, 2914 танків, 5872 бойові броньовані машини та 1562 БПЛА.
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