Про це в коментарі одному з українських ЗМІ сказав керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 30 листопада заявила про 100 тис. загиблих українських військових. На прохання прокоментувати ці цифри, Сеник відповів: "Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення".

"Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу", - додав він.

За офіційними даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення військові РФ втратили 88 880 солдатів, 2914 танків, 5872 бойові броньовані машини та 1562 БПЛА.

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