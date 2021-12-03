Не можна перевірити інформацію про наявність громадянства США Арахамії чи Рудик, - політексперт про запит нардепа Качури

Про це він заявив у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"На жаль, у нас немає системи обміну інформації з іншими державами щодо обліку їх громадянства. Ми не можемо зробити запит до держави Ізраїль і отримати інформацію, що такий-то народний депутат України має іхнє громадянство. Така інформація є власністю держави і як правило, ці держави не обмінюються нею", - сказав Кулик.



Він додав, що є країни, які взагалі забороняють надання подібної інформації в цілому.



"Жодним чином не можна перевірити інформацію про наявність американського громадянства (голови фракції "Слуга народу" в Раді Давида, - ред,) Арахамії чи (лідерки партії "Голос" Кіри, - ред) Рудик. Є способи позбавити громадянства, якщо доведено наявність іншого. Але довести через суд чи СБУ це майже не реально", - підсумував Кулик.



Раніше лідерка партії "Голос" Кіра Рудик чітко не відповіла на питання, чи має вона паспорт США. Згодом вона заявила, що не має американського громадянства.

Народний депутат Олександр Качура відправив запит до СБУ, Міграційної служби та ДПСУ з вимогою перевірити наявності паспортів інших держав у лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та голови партії "Голос" Кіри Рудик .