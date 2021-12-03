Не можна перевірити інформацію про наявність громадянства США Арахамії чи Рудик, - політексперт про запит нардепа Качури
Політичний експерт Віталій Кулик заявив, що неможливо перевірити дані про наявність інших громадянств у нардепів
Про це він заявив у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"На жаль, у нас немає системи обміну інформації з іншими державами щодо обліку їх громадянства. Ми не можемо зробити запит до держави Ізраїль і отримати інформацію, що такий-то народний депутат України має іхнє громадянство. Така інформація є власністю держави і як правило, ці держави не обмінюються нею", - сказав Кулик.
Він додав, що є країни, які взагалі забороняють надання подібної інформації в цілому.
"Жодним чином не можна перевірити інформацію про наявність американського громадянства (голови фракції "Слуга народу" в Раді Давида, - ред,) Арахамії чи (лідерки партії "Голос" Кіри, - ред) Рудик. Є способи позбавити громадянства, якщо доведено наявність іншого. Але довести через суд чи СБУ це майже не реально", - підсумував Кулик.
- Раніше лідерка партії "Голос" Кіра Рудик чітко не відповіла на питання, чи має вона паспорт США. Згодом вона заявила, що не має американського громадянства.
- Народний депутат Олександр Качура відправив запит до СБУ, Міграційної служби та ДПСУ з вимогою перевірити наявності паспортів інших держав у лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та голови партії "Голос" Кіри Рудик .
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