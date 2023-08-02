"Не на Донецькому напрямку": капітан ЗСУ Прозапас висловив думку, де вирішується доля війни

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вважаю, що доля війни вирішується не на Донецькому напрямку. Ключова битва може бути на південному фронті - це Запорізька й Херсонська області, можливо ще західна частина Донеччини. Там концентруються основні зусилля ЗСУ. Понад 2 місяці там точаться запеклі бої, і там ми маємо найбільші проміжні успіхи.Тому що ми прогризаємо оборонні порядки росіян, намагаючись знайти ворожі слабкі місця. Хоча можна сказати, що вони вже знайдені", - підкреслив Прозапас.

Капітан ЗСУ також додав, що війна прийняла ресурсний характер.

"Ми маємо передавити й перемолоти військову машину агресора. Досвід у ЗСУ вже достатній, але не треба забувати, що армія РФ ще має серйозні ресурси", - наголосив Прозапас.

У Міноборони 31 липня зазначали, що ЗСУ за тиждень просунулися ще на 12,6 кв. км на півдні та на 2 кв. км – на Бахмутському напрямку.

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 247 230 солдатів. Російські окупанти намагаються відновити втрачене положення у Донецькій області, а саме на Бахмутському та Шахтарському напрямках











