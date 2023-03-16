Про це інформує МЗС України.

"Закон держдуми Росії грубо порушує законодавство України та норми міжнародного права. Він є нікчемним та не несе правових наслідків. Українські громадяни, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, зберігатимуть громадянство України попри російське законодавство", - пише пресслужба.

У заяві йдеться, що процедура виходу з громадянства України чітко окреслена чинним нашим законодавством.

"Усі власники українських паспортів, які не пройшли передбачену українським законодавством процедуру виходу з громадянства, залишаються громадянами України та можуть розраховувати на захист Української держави в рамках Конституції та законів України", - наголосили у Міністерстві закордонних справ.

Читайте також: На Донеччині окупанти знайшли спосіб "легалізувати" мародерство покинутих будинків

МЗС закликало світову спільноту засудити черговий злочин РФ та посилити військову допомогу України для швидшого звільнення тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 14 березня держдума Росії ухвалила законопроєкт, згідно з яким українці, які отримали на тимчасово окупованих територіях російські паспорти, можуть вийти з українського громадянства після подання відповідної заяви в російські органи влади.

Пропонується вважати припиненим громадянство з дня подання заяви про вихід.