Не повторюйте наших помилок: бригадний генерал Закаєв назвав головні причини встановлення російського режиму в Ічкерії

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Довготривалість війни призвела до того, що чеченський народ не витримав цього тиску. 12 років ми чинили організований опір, але потім наш потенціал вичерпався. Тому що ми залишилися сам на сам з цим російським монстром. Знайшлися люди, які піддалися пропаганді РФ, зробивши вибір не на користь народу, які зайняли позицію агресора. Саме тому росіянам вдалося встановити диктаторський режим на території Чеченської республіки", - підкреслив Закаєв.

За словами бригадного генерала, сьогодні Україна відіграє величезну роль у боротьбі чеченського народу, а також у боротьбі усіх колонізованих народів.

"Агресія Росії проти України показала всьому світу сутність цієї країни, цього режиму. Саме російська пропаганда свого часу дозволила Росії відвернути від нас міжнародну спільноту. Це і є головною причиною того, що Росії вдалося встановити свій режим", - зауважив Закаєв.

Ахмед Закаєв також додав, що в боротьбі з Росією Україна практично немає помилок, але починаються процеси, які скеровані на те, щоб внести розлом у політичній еліті.

"Цього не можна допустити. В Україні не повинно бути виборів. Найголовніша наша помилка полягала в тому, що ми свого часу провели вибори, і це дозволило росіянам внести розкол в наше суспільство. Якщо ви підете нашим шляхом - це серйозно вплине на результати війни. Збереження єдності - це найголовніше", - наголосив Закаєв.