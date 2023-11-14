Не раніше січня: у конгресі США повідомили про плани щодо голосування за допомогу Україні
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву
Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".
За словами конгресмена, він підтримує прагнення республіканців винести допомогу Україні на розгляд окремо, але розглядати її у тандемі зі зміною законодавства США щодо посилення перевірок мігрантів на кордоні.
"Отже, мова йде більше про опрацювання деталей щодо убезпечення кордону. І як тільки ми узгодимо ці питання, я думаю, вже наступного місяця ми зможемо проголосувати (щодо допомоги Україні)", – зазначив Бейкон.
Конгресмен зауважив, що за таких умов допомогу Україні погодять не раніше січня – після того, як Конгрес профінансує уряд та уникне потенційного шатдауну.
"Я підтримую як посилення безпеки на нашому кордоні, так і допомогу Україні. Я розумію нашого спікера (республіканця Майка Джонсона), він хоче погодити і те, і інше, але він вважає, якщо ми проголосуємо за допомогу Україні зараз, то питання безпеки кордону може залишитись невирішеним", – наголосив конгресмен.
- 2 листопада палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в $14,3 млрд, який не включає кошти для України. Однак 7 листопада сенат його заблокував.
- 8 листопада у Білому домі заявили, що США використали близько 96% від суми, яку виділили на допомогу Україні, проте у Пентагона залишилося для Києва $1,1 млрд.
- 10 листопада стало відомо, що Сполучені Штати й надалі виділятимуть пакети військової допомоги для України, проте у найближчій перспективі вони стануть значно меншими.
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