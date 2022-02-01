Не шкодую, але сумую за збірною України, - футболіст, який під час війни покинув "Шахтар" і втік у Росію
Захисник "Динамо" Іван Ордець заявив, що не шкодує про перехід у московський клуб у 2019 році
Про це повідомляє "Спорт-Експрес".
Також футболіст підкреслив, що не шкодує за те, що перейшов у російський клуб, хоч і сумує за збірною України.
"Чи шкодував про перехід у Росію? Про переїзд — ні, але був момент, коли я реально сумував за збірною. Звісно, досі хочеться грати за Україну. Але я не маленький – усе розумію. Звичайно, вірив, що дочекаюсь виклик у збірну. Думав, може щось зміниться. Не може все тривати нескінченно... Півтора року сподівався, що ситуація зміниться. Але...", - сказав Іван Ордець.
29-річний Іван Ордець всю дорослу кар'єру провів у "Шахтарі". У сезоні 2013/14 виступав в оренді в "Маріуполі".
У 2019 році Ордець безкоштовно перейшов зі "Шахтаря" у московське "Динамо".
У складі збірної України зіграв 12 матчів та забив 1 гол. Після переїзду в Росію у національну команду не викликається.
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