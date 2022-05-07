США посилають політичний сигнал РФ, підписуючи закон про ленд-ліз 9 травня, — голова Центру трансатлантичного діалогу

Експертка додала, ще однією символічною подією є зустріч "Великої сімки", яка відбудеться 8 травня та на яку запрошений Володимир Зеленський.



"Дату 8 травня для зустрічі G7 обрано навмисно, аби всі добре зрозуміли, хто у цій війні є союзниками України й хто сприймає Росію як ворога", – сказала вона в етері Еспресо.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський буде присутнім на віртуальній зустрічі лідерів G7, яка відбудеться 8 травня. Під час зстрічі буде йти мова про напад Росії на Україну

Також наголосимо, президент Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України наступного, після зустрічі з Зеленським, дня – 9 травня. Ленд-ліз спростить процес надання військової допомоги Україні

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