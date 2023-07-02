Про це у неділю, 2 липня 2023 року, вона заявила в інтерв'ю BFMTV.

"Людям, які усе ламають, я їм кажу: зупиніться. Не трощіть вікна, не трощіть школи, не трощіть автобуси! Зупиніться, це мами їдуть в автобусі, це мами гуляють на вулиці", - закликала бабуся Нахеля.

"Ми хочемо щоб ці молоді люди заспокоїлися", - сказала вона від імені своєї родини.

Надіа вважає, що відповідальність за скоєне має понести і той поліцейський, що вистрілив в її онука, й учасники масових безладів.

"Він забрав у мене онука. Ця людина повинна платити, як і всі. Покарають і тих, хто порушує, хто б'є поліцейських. Я вірю в справедливість", - підсумувала бабуся Нахеля.

Сьогодні, 2 липня, Нахеля було поховано.

Заворушення у Франції: з чого почалося, що відбувається і як часто таке трапляється

По усій Франції, зокрема у Марселі, Ліоні, Тулузі, Страсбургу, Ліллі та Парижі, заворушення виникли через смерть 17-річного хлопця алжирсько-марокканського походження на ім'я Наель М., що мешкав у паризькому передмісті Нантер й працював у кур'єрській доставці. Ця подія викликала обурення переважно серед мігрантів й вихідців з колишніх французьких колоній. Вони виступають проти поліцейського упередження, насильства й расизму.

У вівторок, 27 червня, поліція застрелила Наеля, який не зупинив автівку на вимогу патрульних. На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, як поліцейський наставляє пістолет на водія автомобіля, перш ніж лунає постріл.

Співробітники швидкої допомоги намагалися реанімувати підлітка на місці події, але той невдовзі помер. Офіцера, якого звинувачують у скоєнні пострілу, затримали за звинуваченням у вбивстві.

Сам він каже, що не хотів вбивати Наеля, а цілився йому в ноги.

Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив, що дії поліцейського викликають питання, хоча він припустив, що той міг відчувати загрозу.

Загибель Наеля викликала серію протестів у вівторок ввечері в Нантері. Заворушення швидко охопили країну.

Обурена молодь, серед якої багато старшокласників, підпалюють автомобілі та сміттєві баки, руйнують автобусні зупинки, б'ють скло у бутіках й грабують їх, атакують будівлі місцевого самоврядування та поліцейські відділки. Й так триває щоночі.



У ніч з 1 на 2 липня у ще одному передмісті Парижа, містечку Л'Ай-ле-Роз, учасники заворушень навіть намагалися підпалити будинок міського голови. Постраждали його дружина й дитина.

Є випадки розграбування складів зі зброєю.

Для наведення ладу мобілізовано 45 тисяч поліцейських. У низці міст тимчасово зупинено роботу громадського транспорту у пізні години.

Кілька сотень осіб вже заарештовано.

За даними RFI, масштабні молодіжні заворушення з епіцентрами у передмістях, населених вихідцями з країн Північної Африки, трапляються у Франці не вперше, однак останніми десятиріччями вони значно почастішали. Найбільші з них мали місце у 1979, 1990, 2005, 2007, 2009, 2016, 2017, 2018, 2021 роках.