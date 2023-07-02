У неділю, 2 липня 2023 року, інцидент став однією з головних тем французьких медіа та відповідних заяв урядовців та політиків з різних таборів. Відкрито кримінальну справу за фактом замаху на вбивство.

"На мій будинок напали, а моя сім’я стала жертвою замаху", - зазначив Жанбрюн в твітері.

Нападники скерували на його котедж підпалену автівку. Палаюче авто протаранило загорожу й врізалося у будинок мера. Правоохоронці, вважають, що це було скоєно навмисно.

Рятуючись від спроби підпалу, дружина й дитина міського голови Л'Ай-ле-Роз отримали травми. Після того як у котеджі нікого не залишилося, нападники його пограбували.

Трапилося це у ніч з 1 на 2 липня.

Французька влада вважає те, що сталося, неприпустимим. Прем'єрка Елізабет Борн у неділю, 2 липня, відвідала місто Л'Ай-ле-Роз щоб підтримати мера. Під час публічного виступу вона запевнила усіх французьких мерів, що уряд "не допустить, щоб будь-яке насильство залишилося безкарним" і що "максимально твердо" простежить за притягненням винних до відповідальності, передає Euronews.

"Напасти на життя обраного представника влади та його родини - це напасти на націю", - заявив своєю чергою голова Сенату Франції Жерар Ларше. Його слова наводить газета Le Parisien.

Окрім того, солідарність з Жанбрюном та його родиною висловили голови французьких політичних партій - як правих, так і лівих.

Також у політичних колах та журналістських матеріалах знову піднято питання контролю над процесами еміграції до Франції та інтеграції неетнічних французів до суспільного життя Франції.

З чого почалися заворушення у Франції

По усій Франції, зокрема у Марселі, Ліоні, Тулузі, Страсбургу, Ліллі та Парижі, заворушення виникли через смерть 17-річного хлопця алжирсько-марокканського походження на ім'я Наель М., що мешкав у паризькому передмісті Нантер й працював у кур'єрській доставці. Ця подія викликала обурення переважно серед мігрантів й вихідців з колишніх французьких колоній. Вони виступають проти поліцейського упередження, насильства й расизму.

У вівторок, 27 червня, поліція застрелила Наеля, який не зупинив автівку на вимогу патрульних. На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, як поліцейський наставляє пістолет на водія автомобіля, перш ніж лунає постріл.

Співробітники швидкої допомоги намагалися реанімувати підлітка на місці події, але той невдовзі помер. 38-річного офіцера, якого звинувачують у скоєнні пострілу, затримали за звинуваченням у вбивстві.

Сам він каже, що не хотів вбивати Наеля, а цілився йому в ноги.

Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив, що дії поліцейського викликають питання, хоча він припустив, що той міг відчувати загрозу.

Загибель Наеля викликала серію протестів у вівторок ввечері в Нантері. Заворушення швидко охопили країну.

Обурена молодь, серед якої багато старшокласників, підпалюють автомобілі та сміттєві баки, руйнують автобусні зупинки, б'ють скло у бутіках й грабують їх, атакують будівлі місцевого самоврядування та поліцейські відділки. Й так триває щоночі.

Є випадки розграбування складів зі зброєю.

Для наведення ладу мобілізовано 45 тисяч поліцейських. У низці міст тимчасово зупинено роботу громадського транспорту у пізні години.

Кілька сотень осіб вже заарештовано.

За даними RFI, масштабні молодіжні заворушення з епіцентрами у передмістях, населених вихідцями з країн Північної Африки, трапляються у Франці не вперше, однак останніми десятиріччями вони значно почастішали. Найбільші з них мали місце у 1979, 1990, 2005, 2007, 2009, 2016, 2017, 2018, 2021 роках.