Публіцист розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Я взагалі не вважаю, що людей потрібно ділити за паспортом. На мою думку, це намагання розділити людей по паспортній приналежності фактично виправдовує громадян України, які завжди були прихильниками ворога на нашій землі, голосували за антиукраїнські сили, підтримували Януковича, Симоненка. Адже є велика кількість громадян України, які були й залишаються колабораціоністами", - наголосив Портников.

Журналіст додав, що серед громадян України упродовж всієї незалежності й навіть зараз є багато прихильників Росії, які хочуть знищення нашої держави.

"Виявилося, що зрадники є навіть серед народних депутатів. І не тільки від ОПЗЖ, а й від "Слуги Народу". Усі ці бандити, які зараз допомагають Росії у боротьбі з Україною, чи допомагали - Захарченко, Пушилін, Пасічник - які в них паспорти? Які паспорти у суддів так званої "ДНР", які винесли смертний вирок громадянам Великої Британії та Марокко, які воювали за Україну? Так що, це не питання паспорта", - зазначив Портников.

Публіцист зауважив, що є росіяни, які систематично виступали проти режиму Путіна і яких Росія зараз переслідує.

"Є величезна кількість громадян Російської Федерації, які завжди виступали проти путінського режиму, які завжди виступали проти імперіалізму, які завжди були прихильниками прав України та інших колишніх радянських республік на незалежність. Звичайно, вони засуджують війну й виступають за санкції проти Росії. Я підтримую програми західних урядів, які росіян, які можуть довести боротьбу з режимом Путіна, що вони страждали, писали чесні тексти і яких зараз переслідує Росія, - що вони мають право емігрувати на Захід і там мати можливості. Хоча не вважаю, що ми повинні йти таким же шляхом, адже нам зараз точно не до громадян Російської Федерації", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що Україні потрібна альтернативна програма позбавлення зрадників українського громадянства.

"Нам потрібна програма позбавлення зрадників українських паспортів. Зрадник, колаборант - не просто відкривати кримінальні справи, а в президента України чи в суду повинно бути право позбавляти людей громадянства України. У нас немає такої конституційної можливості. Я не розумію, чому українськими громадянами мають бути люди, які бажають знищення нашої країни. Чому ці люди потім по біометрії їздять світом? Треба у зрадників відбирати паспорт України", - наголосив Віталій Портников.

СБУ запускає чат-боти "Знайди зрадника" та "Стоп мародер", у яких можна повідомити про мародерів і колаборантів, щоб потім притягнути їх до відповідальності.

2 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на службу в "ДНР".

7 червня Офіс генерального прокурора України повідомив, що на Київщині судитимуть посібника рашистів, який виказував окупантам учасників місцевої самооборони.

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