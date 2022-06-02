МарZота. У тимчасово окупованому Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік "ДНР", - радник мера
В окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на службу в "ДНР"
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Андрющенко виклав відео, як працівники Нацполіції в Донецькій області переходять на службу до окупантів.
При цьому він зазначив, що зрадники зробили це добровільно.
"МерZота найвищого рівня. Поліцейські. Співробітники поліції Маріуполя та Донецької області в момент переходу на співпрацю з ворогом. Самостійно. Зрадивши присязі, людям, країні та місту. Мерзота. Сподіваюся, що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опиниться на передовій і відвідає потойбічне життя набагато швидше справедливого суду. Сволоти", - підсумував Андрющенко.
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