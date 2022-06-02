Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко виклав відео, як працівники Нацполіції в Донецькій області переходять на службу до окупантів.

При цьому він зазначив, що зрадники зробили це добровільно.

"МерZота найвищого рівня. Поліцейські. Співробітники поліції Маріуполя та Донецької області в момент переходу на співпрацю з ворогом. Самостійно. Зрадивши присязі, людям, країні та місту. Мерзота. Сподіваюся, що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опиниться на передовій і відвідає потойбічне життя набагато швидше справедливого суду. Сволоти", - підсумував Андрющенко.

Раніше Андрющенко повідомив, що у Маріуполі окупанти дозволяють ховати загиблих від обстрілів тільки у братських могилах.

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