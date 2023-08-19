Про це Тагарєв заявив в етері болгарського телеканалу Nova.

Очільник Міноборони Болгарії коментував нещодавній інцидент із турецьким суховантажем Sukru Okan, який у Чорному морі затримали російські військові нібито через те, що він міг везти зброю для України.

"Росія нав'язує свої режими й намагається агресивно нав'язати свою волю", – зазначив він, порекомендувавши суднам проходити через територіальні води Румунії та Болгарії для уникнення інцидентів.

Відповідаючи на запитання, чи можливе зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі, він сказав "Ми не можемо виключати такого варіанту. Ми працюємо над тим, щоб цього не допустити. Росія постійно провокує НАТО".