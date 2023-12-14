"Не зраджуйте людей та їхньої віри у Європу": Зеленський звернувся до лідерів ЄС щодо членства України

Відеозвернення президента до європейських лідерів опублікувала його пресслужба.

"Сьогодні день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві. Люди в Європі не зрозуміють, якщо задоволена посмішка Путіна буде нагородою засіданню в Брюсселі", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що не знає жодної причини, з якої перемовини про вступ України до ЄС не можуть розпочатися зараз.



"Цими днями я говорив із багатьма з вас. Ми з вами говоримо про рішення, яке було обіцяне. І я не чув жодного контраргументу щодо того, чому ми не повинні дотримуватися плану, затвердженого всією Європою", - заявив президент.

Він підкреслив, що Україна виконала всі рекомендації й ухвалила ключові закони.



"Минулого року Україна отримала чіткі рекомендації як рухатися. Ми ухвалили ключові закони. Я прошу вас сьогодні про одне – не зраджувати людей та їхньої віри у Європу. Європа повинна перемагати, договори мають виконуватися, а слова повинні мати значення", - сказав Зеленський.

Що відомо про вступ України до ЄС

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

13 листопада депутати Європарламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Водночас очільник уряду Угорщини Віктор Орбан, який прибув на саміт Європейського Союзу, сказав, що його позиція не змінилася: Україна не готова до вступу до ЄС.

Прем'єр-міністр Нідерландів своєю чергою заявив, що процес вступу України до ЄС займе кілька років, однак немає перешкод для того, аби почати перемовини.