Для вступу України до ЄС знадобиться багато років, якщо перемовини розпочнуться, – Рютте

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, передає УНІАН.

В очільника уряду Нідерландів запитали, чи дійсно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається заблокувати початок переговорів з Україною.

"Ми побачимо. Я розмовляв з ним телефоном на цих вихідних. Ми продовжуємо нашу розмову. Треба з'ясувати, як далеко ми можемо дійти. Я думаю, що це має вирішальне значення, що сьогодні у нас буде позитивне рішення щодо наступних кроків для України у перемовинах про вступ. У будь-якому випадку, мине багато років, перш ніж відбудеться приєднання", - наголосив Рютте.

За його словами, Україна зробила багато для того, аби розпочати перемовини про майбутній вступ уже під час війни. Також Рютте додав, що Україна воює не тільки за себе, а й за безпеку в усій Європі.

Що відомо про вступ України до ЄС

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

13 листопада депутати Європарламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Водночас очільник уряду Угорщини Віктор Орбан, який прибув на саміт Європейського Союзу, сказав, що його позиція не змінилася: Україна не готова до вступу до ЄС.