Недійсний COVID-сертифікат: актора Джона Малковича не пустили у венеційський готель
Американського актора Джона Малковича не пустили до одного з венеційських готелів у Італії через те, що в нього закінчився термін дії COVID-сертифікату
Про це повідомляє ANSA.
Так, 68-річного актора й режисера Джона Малковича не впустили у готель Hotel Danieli з видом на центральну площу святого Марка у Венеції, тому що у його зеленого COVID-сертифіката минулого тижня сплив термін.
Видання зазнчає, що Малкович впродовж двох днів перебував у Венеції для зйомок телесеріалу "Ріплі" ("Ripley").
Місцеві ЗМІ повідомляють, що актор мусив переночувати у приватній резиденції неподалік готелю.
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