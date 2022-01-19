Недійсний COVID-сертифікат: актора Джона Малковича не пустили у венеційський готель

Про це повідомляє ANSA.



Так, 68-річного актора й режисера Джона Малковича не впустили у готель Hotel Danieli з видом на центральну площу святого Марка у Венеції, тому що у його зеленого COVID-сертифіката минулого тижня сплив термін.



Видання зазнчає, що Малкович впродовж двох днів перебував у Венеції для зйомок телесеріалу "Ріплі" ("Ripley").



Місцеві ЗМІ повідомляють, що актор мусив переночувати у приватній резиденції неподалік готелю.



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