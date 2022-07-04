Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Насправді наша найбільша проблема у тому, що ми допомогу, з боку Заходу чи, навіть, репарації з боку Росії, трактуємо просто як гроші, які ми отримаємо. Ми повинні дивитися на це по іншому, що спочатку йдуть реформи, а далі йдуть гроші, і тільки тоді буде ефект. Бо, якщо кинути гроші в існуючу систему, яка прогнила, корумпована і неефективна, то ніхто не побачить результату окрім декількох десятків чи сотень нечесних людей, які на цьому добрі наживуться і знову будуть відпочивати по Ніцах та Маямі", - пояснив дипломат.



Володимир Омелян зазначив, що дуже важливо Україні продемонструвати, що так само як ми б'ємося на полі бою, ми готові втілювати реформи та робити абсолютно іншу якість життя для кожного українського громадянина і створювати можливості для українського бізнесу. Це можливо, але для цього треба мати чітке бачення.



"Я уважно ознайомився з тим планом, який був презентований українською владою у Лугано. І сподіваюся, що це перший чорновий варіант, який буде суттєво доопрацьований, бо окрім загальних гасел про реформи та "дайте нам грошей" на ті чи інше сектори економіки, більшого я не побачив. Другий величезний ризик, про який потрібно пам'ятати, навіть, якщо у нас є мільярд чи сто мільярдів, трильйон доларів – це все одно буде забирати час, щоб спланувати витрачання цих грошей. Тобто фізично зробити ті об'єкти, на які будуть скеровані ці гроші, а це мінімум 2-3 роки. Відповідно, виникає питання: що будуть робити ті люди, які втратили своє житло, роботу і перебувають у ненайкращій ситуації на Західній чи Центральній Україні, або емігрували на Захід", - зауважив Омелян.



Дипломат підкреслив, що ми неповинні втратити людей, а повернути їх ми зможемо тільки у тому випадку, якщо запропонуємо гідні умови для життя і праці після перемоги.



"Війна йде і забирає дуже багато ресурсів, життів, багато маємо втрат, але наступного дня після перемоги ми повинні почати системно будувати нову країну, а не ремонтувати старе радянське минуле", – підсумував Володимир Омелян.

4 липня президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції з відновлення України у швейцарському Лугано заявив, що відбудова нашої країни після війни з Росією стане найбільшим проєктом сучасності

Також Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив на конференції в Лугано і підкреслив, що будуть розроблені принципи, які стануть фундаментом для подальшого відновлення України

Представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій

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