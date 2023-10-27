Неформально у Конгресі кажуть про можливість участі армії США у нових конфліктах, - член комітету ВР з нацбезпеки
Народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив, що колеги з Конгресу США сказали йому, що армія може почати воювати у нових конфліктах
Про це він написав у Facebook.
За його словами, під час візиту до Вашингтона його запевнили, що допомога США Україні найближчим часом продовжуватиметься - підтримка серед конгресменів
Він зазначив, що опрацьовується питання посилення військово-технічного співробітництва, щоб Україна могла сама виробляти зброю.
Чернєв заявив, що надалі Україні "доведеться розраховувати на власні сили", про що неформально сказали у Сенаті та Палати представників.
"Серед головних причин – внутрішньополітична ситуація в США та можливість участі їхньої армії у нових конфліктах. Як сказали наші друзі, може статися, що за озброєння ви конкуруватимете не з Ізраїлем, а з американською армією. Тобто може скластися така ситуація, що гроші на допомогу будуть, але самих снарядів чи гармат може не вистачати", - наголосив парламентар.
- 26 жовтня США надали Україні новий пакет допомоги на $150 млн, до якого ввійшли ракети для ППО, HIMARS та артснаряди.
- Попередній пакет військової допомоги США оголошували 11 жовтня в межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", його вартість становила 200 мільйонів доларів.
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