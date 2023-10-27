Неформально у Конгресі кажуть про можливість участі армії США у нових конфліктах, - член комітету ВР з нацбезпеки

Про це він написав у Facebook.

За його словами, під час візиту до Вашингтона його запевнили, що допомога США Україні найближчим часом продовжуватиметься - підтримка серед конгресменів

Він зазначив, що опрацьовується питання посилення військово-технічного співробітництва, щоб Україна могла сама виробляти зброю.

Чернєв заявив, що надалі Україні "доведеться розраховувати на власні сили", про що неформально сказали у Сенаті та Палати представників.

"Серед головних причин – внутрішньополітична ситуація в США та можливість участі їхньої армії у нових конфліктах. Як сказали наші друзі, може статися, що за озброєння ви конкуруватимете не з Ізраїлем, а з американською армією. Тобто може скластися така ситуація, що гроші на допомогу будуть, але самих снарядів чи гармат може не вистачати", - наголосив парламентар.