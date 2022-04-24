"Нехай ваші серця будуть сповнені твердої впевненості в перемозі добра і правди, в перемозі України", - Епіфаній привітав українців з Великоднем
Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній у неділю, 24 квітня 2022 року, виступив зі словами Великоднього привітання
Звернення ієрарха оприлюднено на його офіційній фейсбук-сторінці, інформує Еспресо.TV.
Ось його текст
"Дорогі брати і сестри, Христос воскрес! Щиро вітаю всіх вас з Великоднем - Пасхою Господньою!
Свято Воскресіння Христового - це нагода для вияву щирої вдячності, палкої віри та великої надії. Вдячності Богу і нашим захисникам та всім, хто наближає нашу перемогу над ворогом. Віри, яка дає невичерпні сили йти вперед. Надії на те, що після страждань і Голгофи настає воскресіння та відновлення.
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Тож у цей світковий день щиро зичу кожному з Вас мужності, стійкості і сили духу, жертовної любові до ближніх.
Нехай ваші серця будуть сповнені твердої впевненості в перемозі добра і правди, в перемозі України.
Воістину Христос воскрес!"
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