Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Складно сказати, що ворог буде ще нарощувати зусилля, які, скоріше за все, і так досягли піку. З іншого боку, зважаючи на те, скільки пішло фейкових повідомлень про події у Соледарі, де наші бійці продовжують утримувати позиції, то можемо обережно припускати, що Сили оборони України зберігатимуть свій контроль над цим містом ще тривалий час, навіть при зворотних заявах росіян", - зазначив військовий експерт.

Іван Киричевський додав щодо порівняння боїв навколо Соледара з Верденською битвою, то це історична паралель з часами Першої світової війни, коли невелика малозначуща точка стала позиційним глухим кутом, тому що атакуюча сторона постійно закидала гарматним м'ясом противника, намагаючись проламати оборону, але безрезультатно.

"Не варто забігати наперед, а треба зафіксувати ту стабільну ситуацію, що Сили оборони України тримають свої позиції над Соледаром. Відповідно, немає передумов вважати, що динаміка зміниться у гіршу сторону", - підкреслив Киричевський.

11 січня речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ.

12 січня стало відомо, що в районі Соледара українське військо знищило понад 100 росіян. А Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ, повідомив, що в районі Соледара точаться бої, ворогу завдаються максимальні ураження.

У Пентагоні також не мають підтверджень інформації про нібито захоплення росіянами Соледара.

13 січня Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 заявила, що уночі в Соледарі тривали бої, на Донеччину кинули ледь не всі основні сили ворога.

Американський Інститут вивчення війни зазначив, що Росія перебільшує значення Соледара, захоплення не дозволить контролювати наземні лінії зв'язку із Бахмутом