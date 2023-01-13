Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Вірогідне захоплення російськими військами Соледара 11 січня не є оперативно значущою подією, але навряд чи передвіщає неминуче оточення Росією Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 і 12 січня, показують, що російські сили, ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не весь Соледар, і, ймовірно, витіснили українські сили із західних околиць населеного пункту", - йдеться у звіті Інституту.

Експерти зауважили, що Генштаб ЗСУ 12 січня здебільшого не повідомляв про те, що українські сили відбили російські атаки на Соледар порівняно зі зведеннями днем раніше. Російські джерела стверджували, що росіяни зачищають Соледар. А російські блогери 12 січня розмістили кадри, на яких вагнерівці вільно гуляють Соледаром, і заявили, що вони відвідували населений пункт разом з російськими військами.

Заява президента України Володимира Зеленського від 12 січня про те, що українські сили зберігають позиції у Соледарі, може значити стримування оборонних позицій поруч, але не у Соледарі, вважають в ISW.

"Російські інформаційні операції перебільшують значення Соледара, який у кращому випадку є російською "Пірровою тактичною перемогою" - наголошують аналітики.

Зазначається, що захоплення Соледара - населеного пункту площею трохи більше ніж 12 кілометрів квадратних - не дозволить російсько-окупаційним військам контролювати критичні українські наземні лінії зв’язку із Бахмутом, а також не покращить позиції російських військ в оточенні міста найближчим часом.

"Російські війська, ймовірно, захопили Соледар після того, як витратили значні ресурси на дуже виснажливу тактичну перемогу, яка прискорить ймовірну кульмінацію знесилення російських сил під Бахмутом", - кажуть в Інституті.

Проте війська РФ можуть вирішити зберегти "стабільно високі темпи" наступу в районі Бахмута.

11 січня речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: бої українських захисників за Бахмут та Соледар на Донеччині свідчать про те, наскільки важливо посилити військову допомогу Україні.

Пообіді того ж дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у в місті Соледар російські війська намагаються прорвати оборону, тривали важкі бої.

12 січня стало відомо, що в районі Соледара українське військо знищило понад 100 росіян. А Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ, повідомив, що в районі Соледара точаться бої, ворогу завдаються максимальні ураження.

Того ж дня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили ситуацію в районі Соледара й Бахмута на Донеччині. Обговорили забезпечення боєприпасами захисників.

У вечірньому зведенні Генштаб наголошував: найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

А в Пентагоні також не мають підтверджень інформації про нібито захоплення росіянами Соледара.

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