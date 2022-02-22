"Немає потреби в загальній мобілізації": Зеленський оголосив призов резервістів на особливий період

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Еспресо.TV.



"На сьогоднішній день немає потреби в загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як Верховним головнокомандувачем ЗСУ видано указ про призов резервістів в особливий період", - зазначив Зеленський.



Він наголосив, що йдеться про людей з оперативного резерву.



"Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці. За рішенням головнокомандувача ЗСУ, найближчим часом також будуть проведені збори резервістів теороборони. Поки наші воїни захищають нас - ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування нашої потужної армії", - сказав президент.





