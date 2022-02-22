"Немає потреби в загальній мобілізації": Зеленський оголосив призов резервістів на особливий період
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період
Про це він сказав у своєму зверненні, передає Еспресо.TV.
"На сьогоднішній день немає потреби в загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як Верховним головнокомандувачем ЗСУ видано указ про призов резервістів в особливий період", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що йдеться про людей з оперативного резерву.
"Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці. За рішенням головнокомандувача ЗСУ, найближчим часом також будуть проведені збори резервістів теороборони. Поки наші воїни захищають нас - ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування нашої потужної армії", - сказав президент.
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