"Немає жодної вцілілої хати": голова Херсонської ОВА показав деокуповане село Потьомкине
У звільненому від російських окупантів селі Потьомкине Херсонської області майже не лишилось людей, їхні хати зруйновано
Відповідне відео з деокупованого села опублікував у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Ситуація в населеному пункті складна. Після окупації в селі майже не лишилось людей, хоча до цього проживало 380 осіб", - написав він.
"Тут немає жодної вцілілої хатини, вороги зруйнували майже всю інфраструктуру", - додав Янушевич.
За його словами, діти більше не можуть відвідувати свої школу і садочок, адже росіяни їх знищили.
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