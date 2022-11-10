Відповідне відео з деокупованого села опублікував у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Ситуація в населеному пункті складна. Після окупації в селі майже не лишилось людей, хоча до цього проживало 380 осіб", - написав він.

"Тут немає жодної вцілілої хатини, вороги зруйнували майже всю інфраструктуру", - додав Янушевич.

За його словами, діти більше не можуть відвідувати свої школу і садочок, адже росіяни їх знищили.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

В Міноборони України заявили, що говорити про відхід військ РФ передчасно.

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