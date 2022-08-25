Неможливість транспортувати залізну руду морем є ударом по економіці України, - економіст Горюнов
Старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов зауважив, що розблокування морських портів для експорту залізної руди забезпечить зростання валютних надходжень
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Морський транспорт - це найдешевший транспорт. Експорт металопрокату та залізної руди різко впав. Зараз експортуються лише зернові. Потрібно включити в угоду інші види товарів", - підкреслив Горюнов.
Також економіст додав, що за підсумками 2021 року надходження від експорту металопрокату та залізної руди забезпечили близько $20 млрд або третину експорту товарів з України.
"Це дорівнює експорту зернових та олії. Неможливість транспортувати залізну руду морем - це величезний удар по економіці України з точки зору надходжень до бюджету валюти", - зауважив Горюнов.
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