Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Морський транспорт - це найдешевший транспорт. Експорт металопрокату та залізної руди різко впав. Зараз експортуються лише зернові. Потрібно включити в угоду інші види товарів", - підкреслив Горюнов.

Також економіст додав, що за підсумками 2021 року надходження від експорту металопрокату та залізної руди забезпечили близько $20 млрд або третину експорту товарів з України.

"Це дорівнює експорту зернових та олії. Неможливість транспортувати залізну руду морем - це величезний удар по економіці України з точки зору надходжень до бюджету валюти", - зауважив Горюнов.

Раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що цінова політика транспортування залізної руди на 15-17% дешевша, ніж для виробників аграрної продукції

29 липня міністр інфраструктури повідомив, що 10 суден із зерном готові до відправлення з українських портів

1 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що почалось виконання Ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси

Сергій Вовк, генеральний директор Центру транспортних стратегій, зазначив, що відсутність експорту залізної руди та високі витрати на логістику роблять нерентабельним видобування руди в Україні

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb