Необхідна деблокада Маріуполя, щоб розпочати евакуацію й допомогти як цивільним, так і військовим у місті, - Жорін

Український захисник розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Учора, 26 березня, в Маріуполі було певне загострення і чергові спроби атак з боку російських окупантів по декількох напрямках. Це повʼязано з тим, що росіяни підтягнули резерви й змогли поповнити вже розбиті частини: перегрупувати їх і сформувати більш-менш боєздатні. Спроби атаки з боку ворога успіху не досягли й розбилися об Маріуполь. Але треба розуміти, що чисельна перевага окупантів, в першу чергу у важкій броньованій техніці, величезна", - зазначив Жорін.



Боєць додав, що на вулицях міста йдуть бої, але центр, лівий і правий береги Маріуполя повністю контролюються українськими силами.



"Постійно відбуваються авіаційні удари по місту, працює артилерія ворога і це в першу чергу не дає змоги рятувати цивільне населення, яке зараз знаходиться під завалами. Треба розуміти, що ми взагалі не маємо інформації й не можемо її отримати щодо кількості цивільних, які вже загинули, чи потребують допомоги. В тих умовах, що зараз, це нереально. Зараз дуже важливо притягувати увагу всього світу до Маріуполя. Потрібно розпочати деблокаду міста, щоби врятувати цивільне населення й надати допомогу військовим, які є в Маріуполі. Ефективну евакуацію вдасться провести лише після деблокади, адже зараз неможливо навіть довести місцевому населенню інформацію", - зауважив Максим Жорін.

Нагадаємо, учора стало відомо, що в західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем окупантів, почалися зачистки.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що місто вщент зруйновано російськими окупантами та потребує повної евакуації.