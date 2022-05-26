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Ексклюзив

Необхідно посилювати артилерійські спроможності ЗСУ, - Сергій Згурець про ситуацію на Донбасі

26 травня, 2022 четвер
10:55
війна з Росією Сергій Згурець

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що виходячи з ситуації на Сході України, необхідно посилити артилерійські спроможності Збройних сил України

Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Крізь призму подій на Донбасі я є прихильником посилення наших артилерійських спроможностей і далекобійних засобів ураження. Якщо ми кажемо, що перешийок між Рубіжним і Попасною становить 25 км, то від Полтави до зони бойових дій - близько 300 км, то маючи далекобійні засоби ураження, ми могли б знищувати ворога на підходах до Сєвєродонецька, не ризикуючи особовим складом", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що потрібно визначити, що ми будемо робити далі, як відібʼємо атаку ворога на Сході України. 

"Наразі весь тягар війни лежить на плечах бригад, які впритул воюють з російськими військами, які підтягнуті з усіх напрямків, які можуть протриматися ще декілька днів. І голова Луганської ОВА Сергій Гайдай має рацію, коли каже, що потенціал ворога може вичерпатися до кінця тижня й нам треба це втримати. Але що далі? Нам далі необхідно ухвалювати рішення, або ми там залишаємося, або наносимо ураження, або розуміючи подальші ризики, відходимо на завчасно підготовлені рубежі. Побачимо, якою буде риторика Генерального штабу ЗСУ, оскільки ситуацію навколо Сєвєродонецька лишається складною", - зауважив Сергій Згурець.

  • Військовий експерт Петро Черник вважає, що країні-агресорці Російській Федерації не вдалося досягти великої мети, тож тепер ворог поставив меншу стратегічну мету - котел навколо Сєвєродонецька і Лисичанська.
  • Генштаб ЗСУ зранку 26 травня повідомив, що окупанти зосередились на взятті під контроль Лимана, закріпленні в Сєвєродонецьку та покращенні тактичного положення на Миколаївському напрямку.
  • Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині 25 травня окупанти обстріляли 27 будинків, підприємство, центр гумдопомоги, ЦНАП і будинок культури та вбили трьох людей.

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Україна
Сергій Згурець
Луганщина
ЗСУ
Сєвєродонецьк
Попасна
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