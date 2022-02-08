Необхідно сформувати конкретні цілі, - Пєсков про умову проведення зустрічі Путіна і Зеленського

Про це повідомляє російський "ТАСС".



Він зазанчив, що цілі поки не сформульовані, а для проведення зустрічі це "необхідно".



"Спочатку потрібно зрозуміти, зустрічатися президентам РФ і України з якою метою, з яких питань і орієнтуючись на який результат. Цього розуміння поки не визріло", - сказав Пєсков.



За його словами, РФ апріорі не відмовляється від потенційної зустрічі Путіна і Зеленського.



"Що стосується зустрічі Путіна з Зеленським, то апріорі від неї ніхто не відмовляється. Якщо ця зустріч дійсно допоможе розрубати цей вузоу, який став уже гордієвим, в ситуації на південному сході країни, РФ буде готова зустрічатися з ким завгодно", - сказав він.

Нагадаємо, Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність бути посередником у переговорах між Україною та РФ.

Нардеп Олег Синютка назвав "надзвичайною небезпекою для держави" пряму зустріч Зеленського з Путіним.