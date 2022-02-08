Необхідно сформувати конкретні цілі, - Пєсков про умову проведення зустрічі Путіна і Зеленського
Прессекретар Володмира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що для зустрічі президентів України та РФ потрібні конкретні цілі
Про це повідомляє російський "ТАСС".
Він зазанчив, що цілі поки не сформульовані, а для проведення зустрічі це "необхідно".
"Спочатку потрібно зрозуміти, зустрічатися президентам РФ і України з якою метою, з яких питань і орієнтуючись на який результат. Цього розуміння поки не визріло", - сказав Пєсков.
За його словами, РФ апріорі не відмовляється від потенційної зустрічі Путіна і Зеленського.
"Що стосується зустрічі Путіна з Зеленським, то апріорі від неї ніхто не відмовляється. Якщо ця зустріч дійсно допоможе розрубати цей вузоу, який став уже гордієвим, в ситуації на південному сході країни, РФ буде готова зустрічатися з ким завгодно", - сказав він.
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