Про це розповів колишній помічник президента РФ Бориса Єльцина з питань оборони Олександр Темерко британській газеті The Daily Mail.

Потужна машина державної пропаганди та міф про могутність армії, який базується на колишніх перемогах імперської Росії та СРСР, не дозволяють Путіну вже зараз зрозуміти свою приреченість на фіаско та вивести війська з України, - вважає Темерко.

Він порівнює агресію Москви проти України з вторгненням Китаю у В'єтнам 1979 року.

"100-тисячна в’єтнамська армія зупинила Народно-визвольну армію Китаю, яка перевищила її в шість разів. Раптом світ побачив, що ноги Колоса зроблені з глини, - каже експерт The Daily Mail. - Протягом двох місяців міф про "непереможну" китайську військову машину був відкинутий на смітник історії. Ядерна наддержава була нездатна перемогти невелику, але добре оснащену, навчену, загартовану і мотивовану в’єтнамську армію".

"А тепер погляньмо на ситуацію в Україні, - пропонує Темерко. - Російська армія відмовилася від будь-якої спроби захопити столицю Київ перед надзвичайно мотивованою українською армією. Вони також щойно відступили від Харкова, лише за 30 км від російського кордону, нагадуючи китайський відступ із Ланг Сона, що теж розташований близько до кордону Китаю. Ден Сяопіну знадобилося всього кілька тижнів такої згубної війни, щоб зрозуміти, що його армія годиться лише для парадів біля мавзолею Мао Цзедуна на площі Тяньаньмень в Пекіні".

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Однак Путін не такий розумний, як Ден Сяопін. Він продовжує війну — і при цьому залишається заручником власної пропаганди... "Путін потрапив у пастку всіх міфів про військову могутність, які лежать в основі його легітимності і які є головною ідеологічною основою російської держави", - сказав ексрадник президента Єльцина.

Справа в тому, що сьогодні Росія є агресором і парією, а її "легендарна" армія виявляється варварською та ганебною бандою військових злочинців і мародерів. Країна перетнула свій похмурий Рубікон, вчинивши військові злочини та масові вбивства в Бучі та Маріуполі.

Росія відмовилася від будь-якої ідеї прийняти "китайський варіант" — зупинитися, змінити курс і виправити свої помилки — і результатом є катастрофа, - висновує Олександр Темерко.

З 24 лютого до 18 травня окупанти втратили близько 28 300 військових, 3043 бронемашини, 1251 танк, 586 систем артилерії й 202 літаки.

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