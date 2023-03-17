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Неприпустимо відстороняти українських військових від управління державою, - нардеп Синютка

17 березня, 2023 п'ятниця
12:18
Суспільство Олег Синютка

Олег Синютка, народний депутат України, переконаний, що не допускати військових брати участь у майбутніх виборах та мати представництво в органах влади - кроки, які розбивають нашу єдність

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Олег Синютка дав коментар щодо законопроєкту, який зареєстрований у Верховній Раді, про обмеження для військовослужбовців брати участь у виборах до регіональних та центральних органів влади.

"Щодо законопроєкту, який стосується цивільного контролю за армією, - правильний і відповідає нормам ЄС. Але немає бочки меду, у якій не було б ложки дьогтю. Ми маємо сьогодні правки, які насправді розбивають цю єдність і, що найгірше, загрожують ЗСУ. Бо мова йде проте, що у головнокомандувача ЗСУ, цю посаду займає генерал Валерій Залужний, забирають повноваження стосовно безпосереднього призначення своїх заступників по військовій вертикалі й хочуть ці повноваження передати у якесь інше відомство. І це є велика небезпека, бо армія та військо, у першу чергу, тримається на дисципліні", - підкреслив народний депутат України.

Олег Синютка зауважив, що сьогодні генерал Залужний як військовий має величезну довіру не тільки у суспільства, а його авторитет в армії дуже і дуже високий.

"А друга частина правки носить більш політичний присмак, а саме - заборонити військовим висловлювати свою позицію, балотуватися в органи влади. Я думаю, що це прямий наслідок того соціологічного опитування, яке показало, що 96% українців довіряють ЗСУ, тобто українським військовим. І ця довіра є вищою, ніж довіра до сьогоднішньої влади. Тому, хтось у владі вирішив, що таким чином можна не допустити військових, які сьогодні захищають країну, до майбутньої участі у виборах, до їхнього представництва в органах влади. Я переконаний, що ці кроки розбивають нашу єдність. Такі правки є неприпустимими. І ми, як "Європейська Солідарність", не просто виступаємо категорично проти, а зуміли зорганізувати інших депутатів, щоб ці правки не були підтримані у профільному комітеті. Неприпустимо зневажати українських військових. Неприпустимо українських військових, які захищають нашу країну, відстороняти від управління державою. Неприпустимо розвалювати вертикаль управління армії", - наголосив Синютка.

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"Маскуючи під стандарти НАТО, хочуть втиснути правки, які суперечать Конституції": офіцер ЗСУ Лапін про законопроєкт 4210

Україна
Верховна Рада
військові
війна з Росією
Олег Синютка
Європейська солідарність
Валерій Залужний
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