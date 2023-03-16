Про це в коментарі Еспресо розповів офіцер ЗСУ, спецпризначенець, народний депутат восьмого скликання Ігор Лапін.

17 лютого минулого року українські парламентарі в першому читанні прийняли законопроєкт про посилення демократичного цивільного контролю над ЗСУ № 4210. Під час підготовки до другого читання з'явилися правки від Міністерства оборони України. Їх аналіз викликав неоднозначну реакцію.

Концепцію міністра оборони опублікували деякі народні депутати та військові.

Вище військове керівництво призначатиме цивільний міністр оборони та цивільні депутати…

За словами офіцера Збройних Сил України, спецпризначення та народного депутата України восьмого скликання Ігоря Лапіна, правки поки що не внесли, вони наразі лише відображені в концепції міністра оборони Олексія Рєзнікова.

"Яка процедура голосування законів: спочатку законопроєкт депутати голосують у першому читанні. У ньому є набір статей, – пояснює Ігор Лапін. – Потім кажуть: треба підготувати правки, в кого які "хотілки". І от між першим і другим читанням документ перебуває в комітеті, депутати подають правки, комітет. І в контексті цих пропозицій є така річ, яка називається концепція Міністерства оборони. Пропозиції в ній приховано під хорошими євроінтеграційними й натовськими стандартами про цивільний контроль над Збройними силами. Один із таких моментів ми колись прийняли, що міністр оборони має бути цивільна особа. Це згідно зі стандартами НАТО. От вони під маскуванням таких стандартів хочуть втиснути елементи цієї концепції".

На думку Ігоря Лапіна, концепцію будуть намагатися розбавляти як пропозиції від профільних міністерств і відомств, від народних депутатів чи якісь комітетські правки. Втім побачимо ми їх, коли документ з'явиться на сайті й у залі Верховної Ради.

Думаю, будуть "пропихати" законопроєкт голосами "Слуг народу" та колишньої ОПЗЖ

Що ж це за концепція? Відповідно до документа, вище військове керівництво призначатиме міністр оборони й голосуватимуть за нього депутати. Тобто цивільна людина й цивільні депутати формуватимуть команду для військового. Крім того, там записані норми про те, що військовослужбовці не можуть коментувати політичні події, а також брати участь у виборах.

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"Думаю, вони будуть намагатися "пропихати" цей законопроєкт голосами "Слуг народу" і колишньої ОПЗЖ, – переконаний Ігор Лапін. – Для чого це робиться? "Зелені" бачать, які зараз рейтинги. До прикладу, Залужний, ще навіть не казав, що йде в політику, а вже їх "б'є". Тобто перший елемент – обмежити повноваження Головнокомандувача через втручання міністра оборони й народних депутатів. Крім того, Олексія Рєзнікова не можна звільняти протягом п'яти років. Цей пункт прямо суперечить Конституції. Якщо президент призначив, то що, вже його не чіпати? Але тут ще один "собака заритий". Уявімо, що Зеленський не піде на вибори, і "в спадщину" новому президенту дістанеться Олексій Рєзніков. А тоді куди засунути конституційні повноваження глави держави призначити міністра оборони, подавати його кандидатуру в парламент"?

Ігор Лапін наголошує: якщо за ці правки таки проголосують у Верховній Раді, країною після війни керуватимуть люди, які не будуть дотичні до нашої перемоги.

"Уявімо, ми всіх перемогли, і поки ми всі в армії й немає указу про демобілізацію, оголошуються вибори та реєстрація кандидатів, – каже Ігор Лапін. – А всі патріоти – у формі. А, якщо вони у формі, то не мають права балотуватися. Ба більше, ще й не мають права коментувати. Це все – порушення Конституції".