Nestle проодовжує працювати в РФ, - Шмигаль

Про це він написав у твітері.



"Поговорив з CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-террориста - це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок", - заявив Денис Шмигаль.



Прем'єр-міністр висловив сподівання на те, що компанія змінить своє рішення.

Нагадаємо, компанія Nestle призупинила всі капітальні інвестиції в Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну.

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