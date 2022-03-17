Nestle проодовжує працювати в РФ, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поговорив із CEO компанії Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи в РФ через її війну проти України, однак вони не знайшли порозуміння
Про це він написав у твітері.
"Поговорив з CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-террориста - це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок", - заявив Денис Шмигаль.
Прем'єр-міністр висловив сподівання на те, що компанія змінить своє рішення.
- Нагадаємо, компанія Nestle призупинила всі капітальні інвестиції в Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну.
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