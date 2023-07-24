Нетаньягу виписали з лікарні після термінової госпіталізації

Про це повідомило видання The Times of Israel.

Стало відомо, що Нетаньягу виписали з лікарні, оскільки Кнесет готується проголосувати за новий законопроєкт про "розумність".

Додається, що прем’єр-міністр Ізраїлю перебував у лікарні понад добу після встановлення кардіостимулятора; поліцейські застосували водомети до протестувальників, які блокували дороги біля парламенту, арештували 3 біля будинку міністра Лікуду.