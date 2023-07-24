Нетаньягу виписали з лікарні після термінової госпіталізації
Прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виписали з лікарні після термінової госпіталізації, оскільки Кнесет готується проголосувати за новий законопроєкт
Про це повідомило видання The Times of Israel.
Стало відомо, що Нетаньягу виписали з лікарні, оскільки Кнесет готується проголосувати за новий законопроєкт про "розумність".
Додається, що прем’єр-міністр Ізраїлю перебував у лікарні понад добу після встановлення кардіостимулятора; поліцейські застосували водомети до протестувальників, які блокували дороги біля парламенту, арештували 3 біля будинку міністра Лікуду.
- У суботу, 15 липня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скаржився на погане самопочуття, його доправили у відділення невідкладної допомоги медичного центру.
- Наступного дня його виписали з лікарні після встановлення діагнозу запаморочення через зневоднення організму.
- У суботу, 22 липня, в Ізраїлі відбулася операція на серці прем’єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу. Він успішно переніс встановлення кардіостимулятора.
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