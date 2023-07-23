Прем’єр-міністру Ізраїлю під час операції встановили кардіостимулятор
У суботу, 22 липня, в Ізраїлі відбулася операція на серці прем’єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу. Він успішно переніс встановлення кардіостимулятора
Про це інформує видання Jerusalem Post.
Канцелярія прем'єр-міністра зазначає, що у суботу ввечері Нетаньяху переніс операцію в медичному центрі Шеба в Тель-Хашомері, щоб отримати кардіостимулятор.
"Я почуваюся чудово, але я слухаю своїх лікарів. Лікарі сказали, що мене випишуть із лікарні завтра до обіду, і я зможу прибути до Кнесету для голосування", - сказав сам Нетаньяху у відео, опублікованому в соціальних мережах перед операцією.
Медики з медичного центру Шеба заявили в неділю вранці, що операція пройшла успішно, прем'єр-міністр почувається добре.
Видання додає, що на час перебування глави уряду на лікарняному, його обов’язки виконує міністр юстиції Ярів Левін. Зазначається, що щотижневе засідання уряду, яке зазвичай відбувається у неділю, було перенесене на інший день через операцію.
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