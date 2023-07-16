Про це повідомили представники офісу Нетаньягу, пише Associated Press.

Зазначається, що напередодні Нетаньягу перебував на Галілейському морі, де температура піднялася приблизно до 40 градусів за Цельсієм. Після серії тестів було встановлено, що прем’єр-міністр почувався зле через зневоднення організму.

Після госпіталізації Нетаньягу ввечері опублікував відео в соціальних мережах. Усміхаючись, він сказав, що в п’ятницю був на сонці без головного убору і без води. Також він назвав це "негарною ідеєю".

У його офісі заявили, що результати тестів у неділю були нормальними і що "Нетаньягу почувається вже дуже добре".