Netflix "поховав" військового та поета Вишебабу в документалці "Матері війни"
Український захисник і поет Павло Вишебаба розповів, як у документальному серіалі "Матері війни" заявили про загибель військового під Сєверодонецьком
Про це Вишебаба написав у Фейсбуці.
"Чутки про мою смерть сильно перебільшені, як писав Марк Твен. Netflix не встиг привітатись зі мною, як тут же попрощався", - коментує боєць.
Військовий пише, що документальний серіал "Матері війни" вийшов не зовсім документальним, адже закінчується розповіддю про Вишебабу зі світлинами, відео та читанням рядків з його віршів.
"Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєверодонецьком. Емоційна кульмінація серіалу здивувала моїх читачів, які мені й написали", - пояснює захисник.
Вишебаба каже, що документалку створили польські режисери, проте не узгоджували деталі з самим автором.
"Я можу зрозуміти - вони думали що я вже тойво. Чому, не знаю. Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс. Я продовжую служити - незмінно у 68-й бригаді - і хотів би, щоб не лякали моїх друзів і читачів, принаймні марно", - додав боєць і попросив написати відгук Netflix про цю помилку.
- 10 листопада 2022 року співачка KOLA випустила приспів до вірша воїна 68-ї ОЄБр Павла Вишебаби "Доньці".
- 23 грудня 2022 року українська співачка NICHKA разом із поетом і бійцем 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша Павлом Вишебабою записали пісню-вірш "Кохатись".
- 22 березня повідомлялося, що Павло Вишебаба концертами зібрав 3,5 млн грн для бригади єгерів. Кошти направили на артилерійську систему Sivalka, дрони, рації та системи зв'язку для 68-ї єгерської бригади.
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