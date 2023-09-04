Netflix "поховав" військового та поета Вишебабу в документалці "Матері війни"

Про це Вишебаба написав у Фейсбуці.

"Чутки про мою смерть сильно перебільшені, як писав Марк Твен. Netflix не встиг привітатись зі мною, як тут же попрощався", - коментує боєць.

Військовий пише, що документальний серіал "Матері війни" вийшов не зовсім документальним, адже закінчується розповіддю про Вишебабу зі світлинами, відео та читанням рядків з його віршів.

"Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєверодонецьком. Емоційна кульмінація серіалу здивувала моїх читачів, які мені й написали", - пояснює захисник.

Вишебаба каже, що документалку створили польські режисери, проте не узгоджували деталі з самим автором.

"Я можу зрозуміти - вони думали що я вже тойво. Чому, не знаю. Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс. Я продовжую служити - незмінно у 68-й бригаді - і хотів би, щоб не лякали моїх друзів і читачів, принаймні марно", - додав боєць і попросив написати відгук Netflix про цю помилку.