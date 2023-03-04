Невдовзі Байден планує оголосити про заміну командувача начальників штабів Міллі, - NYT
Восени в голови об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі збігає час повноважень, тож президент Джо Байден розглядає кандидатури нових керівників відомства
Про це повідомили в The New York Times.
Термін повноважень генерала Марка А. Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів закінчується цієї осені, і президент Байден шукає одного з двох військових, які стануть його наступниками.
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Генерал Чарльз К. Браун-молодший, широко відомий як CQ, є начальником штабу ВПС — першим афроамериканцем, який піднявся на цю посаду в армії. За словами високопосадовців адміністрації, він є головним претендентом.
Колеги генерала Брауна кажуть, що він твердий і методичний, і що він має репутацію за роботи в Тихому океані в той час, коли "потенційна війна з Китаєм є головною проблемою Пентагону".
Журналісти виділили й другого кандидата — генерала Девіда Бергера з Корпусу морської піхоти. Зазначається, що він має досвід командування в Іраку та Афганістані. У виданні пишуть, що генерал "струснув" Корпус, щоб підготувати його до майбутнього. Його інноваційні концепції щодо того, як воювати в 21 столітті, настільки "розлютили людей, які були до нього, що вони пішли на рідкісний крок і публічно поскаржилися на генерала".
За словами офіційних осіб, президент Байден на порозі прийняття рішення, хоча його вибір має підтвердити Сенат.
Призначення генерала Брауна було б історичним — адже це стало б другим випадком в історії, коли найвищим офіцером країни буде темношкірий, і вперше, коли оборонним блоком країни керуватимуть двоє темношкірих.
Посаду також не займав генерал ВПС з 2005 року. За цей час були призначені два морських піхотинці, адмірал ВМС і два генерали армії.
Незалежно від того, яким шляхом піде Джо Байден, наступний голова буде заглиблений у те, як підготувати військових до "конфлікту великих держав" — як кажуть у Пентагоні, для майбутньої війни з Китаєм чи Росією.
- Нагадаємо, раніше генерал Марк Міллі заявив, що Росія перейшла до війни на виснаження. У неї дуже багато втрат, а командний дух надзвичайно низький, але росіяни беруть кількістю.
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