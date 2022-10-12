"Невігласи - вони нічому не навчилися". Данілов відреагував на удари РФ по критичній інфраструктурі України
Секретар РНБО прокоментував ракетні удари РФ по українській критичній інфраструктурі та назвав росіян невігласами
Про це Олексій Данілов написав у твітері.
"Росіяни так нічого і не зрозуміли. Лише в 20 ст. українці пережили світові війни, революції, терор і Голодомор. Століттями росія нас нищила, а ми створили власну державу. Кремль думає нас зламати холодом, відключенням світла чи води? Невігласи – вони нічому не навчилися", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 10 жовтня Росія завдала по різних областях України понад 84 удари.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.17
Купівля 40.17Продаж 41.05
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.73
- Актуальне
- Важливе