Про це Олексій Данілов написав у твітері.

"Росіяни так нічого і не зрозуміли. Лише в 20 ст. українці пережили світові війни, революції, терор і Голодомор. Століттями росія нас нищила, а ми створили власну державу. Кремль думає нас зламати холодом, відключенням світла чи води? Невігласи – вони нічому не навчилися", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія завдала по різних областях України понад 84 удари.

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