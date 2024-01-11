Defense Express: окупанти зігнали всі сухопутні війська в Україну. Скільки це у дивізіях армії РФ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"За даними ГУР МО в Україну стягнуто 462 тисячі військових РФ. І це лише сухопутний компонент, не враховуючи Росгвардію, яка забезпечує окупаційний режим. Слід зазначити, що штатна чисельність сухопутних військ РФ налічує 550 тис. Тобто майже всі сухопутні сили ворога стягнуті в Україну. Причому 550 тис. - це в купі з мобілізованими й призовниками. Окупанти зігнали всі сухопутні війська в Україну, щоб утримувати те, що вони загарбали на початку широкомасштабного вторгнення", - зауважив Рябих.

За словами військового експерта, у ГУР МО не вбачають, що на цьому етапі війни противник може бути здатним сформувати ще угруповання, щоб загрожувати ще комусь, окрім України.

"Тож Україна взяла на себе цей тягар - відтягнути усі сухопутні війська РФ, здійснюючи поступове їхнє знищення", - наголосив Рябих.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що наразі противнику вдається лише підтримувати чисельний склад угруповань.

"А це приблизно до 50-и механізованих дивізій. Загалом типова мотострілецька дивізія РФ складається з 12,5 тисяч осіб й формуються з одного танкового, двох мотострілецьких, одного артилерійського та зенітного ракетного полку, а також семи батальйонів: протитанкового, розвідки, інженерно-саперного, зв'язку, РЕБ, матеріально-технічного забезпечення та медичного. Це величезна купа окупантів, які намагаються вирішувати ті завдання, які ставлять їм безумці у Кремлі", - пояснив Рябих.

Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення знищили щонайменше 366 тис. окупантів.

Станом на січень 2024 року на території України воюють 462 тисячі російських окупантів. РФ зосередила весь ресурс сухопутних військ в Україні.

















