Діодний лазер для епіляції – перспективна інвестиція в бізнес

Ринок лазерної косметології демонструє стрімкий ріст, зокрема шляхом використання діодних лазерів, які вважаються одними з найбільш ефективних засобів для видалення небажаного волосся. Ці пристрої забезпечують високу точність та чудові результати, роблячи їх вибором номер один для багатьох косметологічних клінік і салонів.

Статистика ринку лазерної косметології підтверджує цей тренд. За даними Reportlinker, до 2026 року американський ринок лазерної епіляції може досягти обсягу понад 2 млрд доларів.

Європейський ринок, згідно з прогнозами Grand View Research, до 2027 року може перевищити 1,5 млрд доларів.

RealSelf класифікує лазерну епіляцію як п'яту найпопулярнішу процедуру в США.

Діодний лазер: чому він ідеально підходить для бізнесу та задоволення потреб клієнтів

Головна задача лазера для видалення волосся — незворотне "вимкнення" волосяних фолікулів на довготривалий період для запобігання їхнього майбутнього росту. Діодні лазери, такі як Zemits Quidion, використовують у роботі випромінювання довжиною 808 нм, що забезпечує цілеспрямований і безпечний вплив, мінімізуючи ризик ушкодження сусідніх тканин.

Унікальна система управління Zemits Quidion із SMART-технологіями дає змогу косметологу з легкістю налаштовувати параметри для кожного клієнта, забезпечуючи високу ефективність і швидкість проведення процедур.

Переваги для клієнтів включають:

Швидкі та помітні результати вже після першої процедури з тривалими ефектами після четвертої;

Високий рівень комфорту завдяки сучасній системі охолодження;

Функціональність — апарат працює як в напрямку видалення волосся, так і в векторі лазерного омолодження.

Безпека в лазерній косметології

Безпека — ключовий аспект, який цікавить клієнтів у лазерній епіляції. Лазер має пройти ретельні перевірки та сертифікацію, включаючи сертифікати FDA, що гарантує високий рівень безпеки. Обладнання також регулюється на національному та місцевому рівнях, зокрема в Україні діяльність підтверджена сертифікатами СЕС. Тому при виборі діодного лазера обов'язково слід звертати увагу на наявність відповідної сертифікації.

Ці стандарти безпеки значно підвищують довіру клієнтів до бренду та сприяють їхній лояльності, що є важливим фактором у підтриманні високої якості обслуговування.