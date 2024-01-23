"Для перемоги": британський міністр оборони заявив про потребу збільшити підтримку України
Міністр оборони Ґрант Шаппс Великої Британії заявив, що після рішення про надання Україні пакету військової допомоги країна прагне заохотити до аналогічних рішень інші держави-союзники
Про це він написав у соцмережі Х.
Таке повідомлення з'явилося на сторінці британського міністра оборони 22 січня після переговорів з українським колегою Рустемом Умєровим.
За словами Шаппса, ця розмова відбулася напередодні глобальної конференції щодо фінансування України, яка відбудеться 23 січня.
"Я розмовляв із міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб узгодити надання Великою Британією рекордного пакета підтримки на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Велика Британія прагне заохотити інші країни збільшити їх підтримку, щоб ми могли надати Україні те, що їй потрібно для перемоги", - наголосив міністр Британії.
- Нагадаємо, 12 січня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду.
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