"Для створення єдиного фронту проти Кремля": президент Фінляндії Стубб закликав Європу перейти до "економіки воєнного часу"
Президент Фінляндії Александр Стубб закликав Європу перейти на "економіку воєнного часу" та об'єднати замовлення на зброю для довгострокової перспективи оборонної промисловості
Про це пише The Japan Times.
За словами президента Фінляндії, Європа повинна перейти на "економіку воєнного часу", об'єднавши замовлення на боєприпаси і зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довгострокову перспективу.
Александр Штубб також закликав Європейський інвестиційний банк, де він раніше був віцепрезидентом, вийти за межі своїх червоних ліній і почати бути більш "рішучим" у фінансуванні військової промисловості.
Крім того, за його словами, Європа повинна створити стратегію протидії гібридним атакам, яка передбачатиме плани відновлення систем після атак та оптимізацію комунікацій для представлення єдиного фронту проти Кремля.
"Кібератаки, глушіння GPS, порушення повітряного простору і озброєна імміграція - ось деякі форми російської гібридної війни, з якими Фінляндія зіткнулась протягом останніх місяців разом з більшістю інших країн східного флангу НАТО", - йдеться у повідомленні.
- Уряд Польщі 3 червня оголосив про наміри витратити 3 млрд злотих (760 млн доларів) на посилення заходів кібербезпеки після атак, у яких Варшава звинувачує хакерів із РФ.
- Також Німеччина звинуватила РФ у зростанні кіберзлочинності в країні. У 2023 році у ФРН кіберзлочинність через іноземних хакерів різко зросла на 28% порівняно з попереднім роком.
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