До Києва з Греції прибув перший офіцер з обслуговування F-16, - ЗМІ

Про це у неділю, 2 червня 2024 року, з посиланням на власні джерела поінформував грецький військовий портал Defenсe-Point.

"У Києві в Україні вже є перший офіцер Повітряних сил (Греції - ред.) як тренер українців із застосування винищувачів F-16, подарованих різними країнами-членами НАТО", - йдеться у повідомленні.

Як наголошує видання, за майже 40 років експлуатації F-16 протягом майже чотирьох десятиліть і через "безперервну турецьку загрозу", грецькі ВПС "накопичили величезний досвід і знання в оперативному використанні винищувача в місіях "повітря-повітря", особливо в ближньому повітряному бою".

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