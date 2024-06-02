До Києва з Греції прибув перший офіцер з обслуговування F-16, - ЗМІ
Перший фахівець військово-повітряних сил Греції, що допомагатиме Силам оборони України, обслуговувати західні бойові літаки F-16 вже знаходиться у Києві
Про це у неділю, 2 червня 2024 року, з посиланням на власні джерела поінформував грецький військовий портал Defenсe-Point.
"У Києві в Україні вже є перший офіцер Повітряних сил (Греції - ред.) як тренер українців із застосування винищувачів F-16, подарованих різними країнами-членами НАТО", - йдеться у повідомленні.
Як наголошує видання, за майже 40 років експлуатації F-16 протягом майже чотирьох десятиліть і через "безперервну турецьку загрозу", грецькі ВПС "накопичили величезний досвід і знання в оперативному використанні винищувача в місіях "повітря-повітря", особливо в ближньому повітряному бою".
Новина доповнюється
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.81Продаж 44.71
- Актуальне
- Важливе